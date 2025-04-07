Liam Neeson ve Pamela Anderson’lı Çıplak Silah Filminin Fragmanı Paylaşıldı

Diğer Çıplak Silah filmlerinden beri çekilmiş en önemli Çıplak Silah filminde sadece bir adam, Polis Gücü’nü yönetip dünyayı kurtarmak için gereken özel becerilere sahiptir. Yüzbaşı Frank Drebin Jr., babasının izinden gidiyor ve yeni filmde Akiva Schaffer tarafından yönetiliyor. Davaya, oyuncu kadrosundan Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu ve Danny Huston katılıyor. Film, 01 Ağustos’ta gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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