Vizyon Tarihi Değişti, Bağlantı Hatası Sonbaharda Sinemalarda

Böcek Films ve Atölye Production ortak yapımcılığında çekilen, yılın en çok beklenen yerli filmlerinden biri olan Bağlantı Hatası’nın vizyon tarihi değişti. 28 Mart’ta izleyiciyle buluşması planlanan, Gökçen Usta’nın yönetmenliğini üstlendiği film, geniş kitlelere ulaşmak ve izleyicilere en iyisini sunmak amacıyla 31 Ekim 2025 Cuma günü, Türkiye ve Avrupa’da aynı anda vizyona girecek. Akran zorbalığı, aile içi dinamikler ve modern toplumun sorunları gibi evrensel temaları işleyen film, özel bir lisede gençler arasında yaşananları temel alsa da zorbalığın yalnızca okulda değil, ailede başladığını ve bireyin hayatını nasıl şekillendirdiğini etkileyici bir dille anlatıyor.

Basın Bülteni

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