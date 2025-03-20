Osman Sınav’ı Kaybettik

Sinemamızın tanınmış yönetmen, yapımcı ve senaristi Osman Sınav, 20 Mart 2025 Perşembe günü hayatını kaybetti. 1956 yılında Burdur’un Yeşilova ilçesinde doğan Sınav, 1975 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü bitirdi. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü’nde de eğitim gören Sınav, 1979 yılında mezun oldu, 1984 yılında Sinegraf Film Yapım Yönetim Ltd. Şti.ni kurdu. Sınav’ın yönettiği sinema filmleri arasında Deli Yürek: Bumerang Cehennemi, Pars: Kiraz Operasyonu, Gerilla, Uzun Hikâye, Aşk Kırmızı gibi filmler var. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.