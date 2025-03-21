İthaki Yayınları 24 Mart Kitapları

İthaki Yayınları, 24 Mart’ta satışa sunacağı kitabını açıkladı. Simon Stålenhag’ın Sanal Ülke adlı bilim kurgu çizgi romanı 24 Mart’ta satışa sunulacak. Döngü’den Hikâyeler’in yazarı ve çizeri Simon Stålenhag, bu kez yüzünü Amerikan kırsalına dönüp oradaki yaşama farklı bir bakış açısı getiriyor. 1997’nin sonlarında evinden kaçan genç bir kız ile sarı oyuncak robotu ABD’nin batısına doğru tuhaf bir yolculuğa çıkar. Arabaları ilerledikçe dış dünya kendini göstermeye başlar, sanki ufkun öte tarafında medeniyet çökmeye başlamıştır.