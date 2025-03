Deneysel Sinemanın Öncülerinden Michael Snow’un Filmleri İstanbul Modern Sinema’da

Deneysel sinemanın öncü isimlerinden biri olarak tanınan Michael Snow’un kapsamlı retrospektifi 20 Şubat’ta İstanbul Modern Sinema’da başlıyor. Programda, 2023 yılında aramızdan ayrılan Snow’un 1971 yapımı Merkez Bölge dışında, Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan 16 mm formatındaki 10 filmine yer veriliyor. Dünya sinemasına yön veren ve dönüştüren yönetmenlerin kariyerinden kapsamlı seçkiler sundukları retrospektif serisinde Michael Snow’a da yer verdiklerini belirten İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, “Snow’un sineması, görsel ve işitsel algıyı sorgulayan, izleyiciyi sinemanın sınırlarını yeniden düşünmeye sevk eden bir deneyim sunuyor. Rüya gibi, bilinçaltındaki imgeleri çağıran filmler.” dedi.

Bu da Böyle (So is This)



Dalga Boyu (Wavelength)



İleri ve Geri (Back and Forth)



Korpus Kallozum (Corpus Callosum)



Merkez Bölge (La Region Centrale)



Montreal’de Bı̇r Sanı̇ye (One Second in Montreal)



Sshtoorrty



Şimdiki Zamanlar (Presents)



Vakti Olmayanlar İçin Dalga Boyu (Wavelength for Those Who Don’t Have The Time)



Yerleşik Figürler (Seated Figures)