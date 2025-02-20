Matthew Rankin’in yönettiği ve Matthew Rankin, Pirouz Nemati, Amir Amiri ile Rojina Esmaeili’nin oynadığı Evrensel Dil (Universal Language), 28 Şubat 2025’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Negin ve Nazgol kış soğuğunda karda donmuş bir para bulur ve parayı buz kütlesinden çıkarmak isterler. Massoud, kafa karışıklıkları gittikçe artan turistlere Winnipeg’deki anıtları ve tarihi alanları gezdirir. Matthew, Quebec hükümetindeki işinden istifa eder ve annesiyle birlikte gizemli bir yolculuğa çıkar. Zaman, coğrafya ve kimlikler iç içe geçer, birbirine karışır ve oryantasyon bozukluğu gerçeküstü bir komediye döner.