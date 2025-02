Guillermo Carbonell’in yönettiği ve Milo Burgess Webb, Agustin Olcese, Bruno Giacobbe, Dan Bronchinson, Brenda Bonotto, Aden Nokic ile Sara Nokic’in oynadığı Bu Gece Uyku Yok (You Shall Not Sleep Tonight), 07 Mart 2025’de A90 Pictures dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Milo, geceleri dolabın içine saklanan kötü bir ruhun tehdidi altındadır. Rüyalarında bu varlık tarafından korkutulan küçük çocuğun babası ona korkularıyla yüzleşmesi için yardımcı olur. Ancak küç ük Milo, bu hayaletlerin gerçek doğasını zamanla sorgulamaya başlar. Milo, babasının kaderi ve onu yok etmekle tehdit eden kötü gücün gerçeğiyle yüzleşmek zorundadır.