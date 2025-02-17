Beyoğlu Belediyesi tarafından, İstanbul’daki Başkonsolosluklarla yapılan işbirliği kapsamında düzenlenen 1. Beyoğlu Film Günleri, 18 – 27 Şubat 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Bu uluslararası sinema buluşmasına; Türkiye, Avusturya, Azerbaycan, Brezilya, Çekya, Danimarka, Gürcistan, Filipinler, Fransa, Hindistan, KKTC, İtalya, Japonya, Makedonya ve Macaristan olmak üzere 15 ülke iştirak edecek. İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek olan etkinlikte, 14 farklı ülkenin Başkonsoloslukları ve Kültür Merkezleri tarafından seçilen 14 film ile 1 Türk filmi özel gösterimle izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Bir Zamanlar Anadolu’da

Ertuğrul 1890

Seni Seviyorum Adamım