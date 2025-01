The Monkey, 21 Şubat’ta Sinemalarda

The Monkey, dünyada en çok okunan ve en popüler korku yazarlarından olan Stephen King’in kısa öyküsünden uyarlanan, Testere, Ruhlar Bölgesi, Aquaman and the Lost Kingdom filmlerinin ünlü yapımcısı James Wan’ın yapımını üstlendiği bir korku filmi. Korku türünün başarılı yönetmeni Osgood Perkins’in imzasını taşıyan filmin başrollerinde en son Netflix’in en çok izlenen dizilerinden olan The Gentlemen’da gördüğümüz, Divergent serisiyle tanıdığımız Emmy adayı Theo James, Elijah Wood ve Emmy ödüllü Tatiana Maslany var. ABD’de dağıtımını NEON’un üstlendiği film, Amerika ve tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de de 21 Şubat’ta gösterime giriyor.

