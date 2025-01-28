Şebnem Schaefer: Almanya’da Zorbalığa Uğradım, Türkiye’de Ötekileştirildim

Zorbalık kavramını aile ve birey ilişkileri üzerinden anlatan Bağlantı Hatası, 28 Mart’ta vizyona giriyor. Filmde sevilen oyuncu Şebnem Schaefer, lise çağındaki bir kızın annesi rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Almanya’da doğup büyüyen ve Türkiye’de keşfedilen Schaefer, geçmişte yaşadığı zorbalık deneyimlerini “Almanya’da zorbalığa uğradım, Türkiye’de ötekileştirildim” diyerek anlattı. Almanya’da lisedeyken modellik ve sunuculuk yapmak için öğretmenlerinden izin aldığını bunun da sınıf arkadaşlarıyla çeşitli sorunlar yarattığını söyledi. “Tabiri caizse mobbing uyguladılar. Benimle hiç konuşmamaya başladılar, arkamdan türlü türlü dedikodu yapıp güldüler.” dedi.

Basın Bülteni

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