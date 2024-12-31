Cem Gelinoğlu’nun Tur Rehberi Filmi 01 Ocak’ta Sinemalarda

Cem Gelinoğlu imzalı Tur Rehberi, 01 Ocak’ta sinemalara geliyor. Yeni yılın ilk gününde seyircilerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. İnsanları en iyi tanıma yönteminin ‘birlikte tura çıkmak’ olduğunu gösterecek olan film eşi benzeri olmayan bir seyahati beyazperdeye aktaracak. Hakan Algül’ün yönettiği Tur Rehberi bilinen tüm rehberleri unutturacak. Cem Gelinoğlu’nun hayat verdiği Ercüment karakteri seyircileri eğlenceli bir tura çıkartırken yolda başına gelenler hem güldürecek hem de umut verecek. Filmin başrollerinde Cem Gelinoğlu ile birlikte Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal oynuyor.

Basın Bülteni

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