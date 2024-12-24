BKM 30. Yılını Çok Özel Bir Kitapla Kutluyor: Yönetmen Yılmaz Erdoğan: Sinema Benim Çocukluk Arkadaşım

2025’te 30. yılını dolduracak olan BKM, 30. yılı için eşsiz ve tekrarı olmayan bir yayına imza atıyor: Yönetmen Yılmaz Erdoğan: Sinema Benim Çocukluk Arkadaşım. BKM, bu yeni yayını ile Yılmaz Erdoğan’a ve sinemasına saygı duruşunda bulunuyor. Proje, şair, yazar, senarist, oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan’ın, toplumsal hafızada yerini alan 8 özel filmin etrafında şekilleniyor. Erdoğan’ın yönetmen kimliğinin ele alındığı kitap, sinema eleştirmeni Mehmet Açar ve sinema yazarı Senem Erdine tarafından hazırlandı. Kitabın tüm tasarımı Türkiye’nin en tanınmış, değerli grafik sanatçısı Bülent Erkmen tarafından yapıldı.