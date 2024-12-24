Uğur Yücel, Mehmet Özgür ve Hülya Avşar’lı Aşkın Dünkü Çocukları Sinema Filminin Fragmanı Yayınlandı

31 Ocak’ta vizyona girecek olan ve fragmanı yayınlanan Aşkın Dünkü Çocukları arkadaşlığın gücünü aşkla buluşturarak beyazperdeye taşıyor. Film, çocukluk aşkı Isabel ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen Arif’in hayatına giren Gürcü çocuk Nodiko’nun etkisiyle gelişen pozitif değişimine odaklanıyor. Yaşını almış koca insanların çocukluklarına dönmek için bir araya gelip kurduğu ‘Ünye’nin Dünkü Çocukları’ ekibinin sıcak ve gülümseten hikâyesi etrafında şekillenen, Ünye’den San Francisco’ya uzanan bir aşkı anlatan Aşkın Dünkü Çocukları, seyircilere özlenen duyguları ve çocukluklarını hatırlatacak.

Basın Bülteni

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