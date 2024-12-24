Sinemaseverlerin merakla beklediği Kumpas filminin çekimleri tamamlandı. Bağımsız sinemanın cesur ve yenilikçi sesi Kerem Topuz’un yönetmenliğini üstlendiği bu etkileyici yapım, sıra dışı anlatımı ve derinlikli karakterleriyle yılın en dikkat çeken projelerinden biri olmaya aday. Kumpas, insan doğasının karmaşıklığını, güç ve manipülasyon temalarını ustalıkla işleyen sürükleyici bir hikâye sunuyor. Filmin yaratıcı ekibi, görsel anlatıma yaptığı sanatsal dokunuşlarla izleyicileri kendine hayran bırakmaya hazırlanıyor. Başrollerdeki oyuncu kadrosu ve uluslararası standartlardaki prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken film yerel ve uluslararası festivallerde dikkat çekmeyi hedefliyor.

Basın Bülteni

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