Dünyanın Filmi Ankara Film Festivali’nde

07 Kasım Perşembe günü başlayacak 35. Ankara Film Festivali’nin Dünya Sineması programı, Cannes’dan Berlin’e, dünya festivallerinin 2024 programlarından filmleri Ankara’da ilk kez seyirciyle buluşturacak. Bölümün Festivallerden seçkisinde, David Cronenberg’in son filmi Kefenler (The Shrouds), Mohammad Rasoulof’un Cannes’da iki ödül aldığı Kutsal İncirin Tohumu (The Seed of the Sacred Fig) ve Christophe Honore’nin komedisi Marcello Mio’nun da aralarında olduğu 6 film yer alıyor. Goethe Institut ile German Films’in destek verdiği Kino 2024 seçkisinde, Berlin Film Festivali gözdelerinden Dirsek (Elbow), Ölmek (Dying) ve Shahid adlı filmler gösterilecek.

