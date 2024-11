Demi Moore’un Cesur Performansıyla Tüm Dikkatleri Üzerine Çektiği Cevher (The Substance), 31 Ekim’den İtibaren MUBI’de

Dünya prömiyerini yaptığı 2024 Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülünü kazanan ve Toronto Uluslararası Film Festivali’nde Geceyarısı Çılgınlığı ödülüne layık görülen Cevher (The Substance), Fransız yönetmen ve senarist Coralie Fargeat’nın imzasını taşıyor. Fargeat, Cevher (The Substance) ile Hollywood’u, şöhret kültürünü ve gerçekçi olmayan güzellik standartlarını topa tutuyor. Başrollerini Demi Moore, Margaret Qualley ve Dennis Quaid’in paylaştığı sarsıcı yapım, mükemmellik takıntısına dair sert bir eleştiri sunuyor. Moore’un cesur performansıyla kendi imajını da tiye aldığı Cevher (The Substance), MUBI’de gösterime girdi.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.