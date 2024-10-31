Gülizar Başarısını Ödüllerle Taçlandırdı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT, Kosova Sinematografi Merkezi desteğiyle çekilen, Türkiye – Kosova ortak yapımı olan Gülizar filmi, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 3 ödül birden; Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü ve Cahide Sonku En İyi Kostüm Tasarımcısı Ödülü kazandı. Gülizar, 12. Boğaziçi Film Festivali’nde de iki ödüle layık görüldü. Festivalde En İyi Senaryo ve FİYAB En İyi Yapımcı ödüllerini kazanan Gülizar’ın yeni afişi de yayınlandı. Çekimleri 2022 Eylül – Ekim aylarında Taraklı (Sakarya) ve Prizen’de (Kosova) yapılan filmin afişinde Ersin İleri imzası bulunuyor.

Basın Bülteni

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Belkıs Bayrak – Meltem Cumbul



Nuriye Bilici – Belkıs Bayrak



Mehmet Bahadır Er – Halil Kardaş – Murat Bayrak

