0000 Kilometre Filmine Görkemli Gala

0000 Kilometre filminin galası önceki gece yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Başrolleri Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür’ün paylaştığı filmin gala gecesine ilgi büyüktü. Emre Kızılırmak, Fatih Mühürdar, Gökhan Mumcu, Nevra Serezli, İzzet Öz, Mahsun Karaca ve Mert Turak ile birçok davetlinin katıldığı gecenin finalinde yoğun bir alkış koptu.
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Ahmet Haktan Zavlak – Derya Pınar Ak
Ömer Faruk Sorak – Deniz Enyüksek
Beyza Alkoç – Ömer Faruk Sorak