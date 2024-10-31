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0000 Kilometre Filmine Görkemli Gala

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0000 Kilometre filminin galası önceki gece yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Başrolleri Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür’ün paylaştığı filmin gala gecesine ilgi büyüktü. Emre Kızılırmak, Fatih Mühürdar, Gökhan Mumcu, Nevra Serezli, İzzet Öz, Mahsun Karaca ve Mert Turak ile birçok davetlinin katıldığı gecenin finalinde yoğun bir alkış koptu.

Ahmet Haktan Zavlak

Ahmet Haktan Zavlak – Derya Pınar Ak

Ali Taran – Beyza Karaoğlan

Can Kızıltuğ

Çağla Naz Kargı

Derya Pınar Ak

Emre Kızılırmak

Fatih Mühürdar

Gökhan Mumcu

Gülin İyigün

İzzet Öz

Mahsun Karaca

Mengü Atasagun

Mert Turak

Nevra Serezli

Ömer Faruk Sorak – Deniz Enyüksek

Beyza Alkoç – Ömer Faruk Sorak

Bedri Baykam

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