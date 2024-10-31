0000 Kilometre Filmine Görkemli Gala

0000 Kilometre filminin galası önceki gece yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Başrolleri Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür’ün paylaştığı filmin gala gecesine ilgi büyüktü. Emre Kızılırmak, Fatih Mühürdar, Gökhan Mumcu, Nevra Serezli, İzzet Öz, Mahsun Karaca ve Mert Turak ile birçok davetlinin katıldığı gecenin finalinde yoğun bir alkış koptu.

Basın Bülteni

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Ahmet Haktan Zavlak



Ahmet Haktan Zavlak – Derya Pınar Ak



Ali Taran – Beyza Karaoğlan



Can Kızıltuğ



Çağla Naz Kargı



Derya Pınar Ak



Emre Kızılırmak



Fatih Mühürdar



Gökhan Mumcu



Gülin İyigün



İzzet Öz



Mahsun Karaca



Mengü Atasagun



Mert Turak



Nevra Serezli



Ömer Faruk Sorak – Deniz Enyüksek



Beyza Alkoç – Ömer Faruk Sorak



Bedri Baykam

