Gülin İyigün’den Galada Göz Alıcı Şıklık: Hayatta Önceliğim Kıyafet Değil

Güzel oyuncu Gülin İyigün, güçlü oyuncu kadrosunda yer aldığı 0000 Kilometre filminin galasında, tüm bakışları üzerinde topladı. Ekranda ve beyazperdede yoğun bir sezon geçiren İyigün, şıklık anlayışını şu sözlerle ifade etti: “Günlük hayatta sade ve klasik bir kadınım ama davetlerde özgün tasarımları tercih ediyorum. Şıklık benim için her şeyden önce rahatlık demek.” 0000 Kilometre galasında Kuzey karakterini canlandıran Can Kızıltuğ, geceye kız kardeşi Nehir Tosun ile birlikte katılarak dikkatleri üzerine çekti. Geceye ayrıca Elif Hilal Yalçın, Furkan Esen ve Gülden Dudarık katıldı Yıldızların katılımıyla renklenen gala, unutulmaz güzel anlara sahne oldu.

Basın Bülteni

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Elif Hilal Yalçın



Gülden Dudarık



Furkan Esen



Nehir Tosun – Can Kızıltuğ



Gülden Dudarık – Furkan Esen – Elif Hilal Yalçın

