Dünya Varmış Filminin Afişi Yayınlandı

Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği post – apokaliptik öğeler taşıyan macera ve komedi filmi Dünya Varmış, 22 Kasım 2024 Cuma günü sadece sinemalarımızda gösterime girecek. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun ve Ece Sükan’ın paylaştığı film, denenmemiş konseptiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dünya üzerindeki tüm yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasının 24 saat öncesinde başlayan filmin afişi yayınlandı. Son yılların macera – komedi alanında en fantastik ve özgün konseptlerinden birine sahip olan filmin eğlenceli ve gizemli hikâyesi seyircilere keyifli anlar yaşatacak.

Basın Bülteni

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