Gülin İyigün: Eskiden Daha Katı Kriterlerim Vardı, Şimdi Daha Esnek Bakıyorum

Bu yıl hem bir dizi, hem de bir sinema filmiyle izleyici karşısına çıkan Gülin İyigün, işine olan tutkusu ve yoğun enerjisiyle dikkat çekiyor. 3391 Kilometre filminin devamı olan 0000 Kilometre projesinde de yer alan İyigün, iki zıt karakteri canlandırarak kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. Başarılı oyuncu heyecanını, “İki farklı projede birbirinden çok farklı karakterlerle yer almaktan dolayı çok şanslıyım. Özellikle gençlik hikâyelerindeki dinamizm ve aşk temalı projelerde çalışmayı çok seviyorum. Bu filmler, gençlerin yoğun ilgisini çekiyor ve sevilen bir kitap uyarlaması olması dolayısıyla benim için de projeyi özel hale getiriyor.” sözleriyle dile getirdi.

Basın Bülteni

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