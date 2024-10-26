Gerçek Bir Hikâye, Gerçeküstü Bir Mücadele, Bir Cumhuriyet Şarkısı, Atlas 1948’de Gösterimde

Atlas 1948 Sineması, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel, Cumhuriyet ruhunu, gösterime giren Bir Cumhuriyet Şarkısı filmiyle yaşatacak. Bununla beraber, 29 Ekim günü Atlas 1948 Sineması Fuaye Alanı’nda gün boyu Atatürk’ün sevdiği şarkılar yankılanacak. Beyoğlu’nun kalbinde yer alan ve yenilenen dijital alt yapısı ile film festivalleri, gala, ülke sinemaları ve vizyon filmlerinin yanı sıra sahne sanatları ve konserlere de sahne olan Atlas 1948 Sineması, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında özel bir yapıma ev sahipliği yapıyor. Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği filmin başrollerinde Salih Bademci, Ertan Saban, Şifanur Gül ve Birce Akalay rol alıyor.

Basın Bülteni

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