Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Kaçırılmayacak Bir Bölüm: 4. Kuvvet Direniyor

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, tüm dünyada dördüncü kuvvet olarak bilinen haberciliği farklı açılardan yansıtan, özgür medyanın gücünü gözler önüne seren yapımlardan oluşan bir seçkiyi izleyici ile buluşturuyor. 4. Kuvvet Direniyor adlı seçkide farklı coğrafyalarda ve dönemlerde, farklı eğilimlerden medya mensuplarının iktidar sahiplerinden gördükleri baskıyı ele alan, doğru haber alma ve yayma hakkının önemini vurgulayan iki belgesel ve gerçeklere dayanan dört kurmaca var.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Bisiklet Satrancı (Bikechess)



İşte Böyle Başlıyor (And So it Begins)



Kara Kutu Günlükleri (Black Box Diaries)



Kurşuni Gökyüzü Altında (Under the Grey Sky)



Pol Pot ile Buluşma (Meeting With Pol Pot)



Sadece Birkaç Gün (Just a Couple of Days)