İthaki Yayınları 10 Nisan Kitapları

İthaki Yayınları, 10 Nisan’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Michael J. Sullivan’ın Ölümler Çağı, Eiichiro Oda’nın Mob Psycho 100, Paul Tremblay’ın Korku Filmi, Aldous Huxley’in Algı Kapıları: Cennet ve Cehennem ve Mustafa Nuri’nin Sarmaşığın İçinden Bir Ses Geliyor adlı kitapları 10 Nisan’da satışa sunulacak. 1993 yılının yazında, genç bir film ekibi, dört hafta boyunca Korku Filmi ismini verdikleri filmin çekimlerini yaptı. Bu rahatsız edici film kültleşti ve sinema tarihine adını yazdırdı. Blair Cadısı ve Halka gibi filmleri sevenlerin kaçırmaması gereken Korku Filmi, sayfalar ilerledikçe artan paranoyası, psikolojik gerilimi ve şaşırtıcı finaliyle okuru gerçeklik algısını sorgulamaya zorluyor.