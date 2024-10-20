4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 30 Ekim 2024 Çarşamba günü başlıyor. Ülkemizin önde gelen tematik festivallerinden biri olan ve sinema yazarı Vecdi Sayar’ın direktörlüğünde düzenlenen festival bu yıl T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında yer alıyor. 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin 12 bölümden oluşan film gösterim programında 6 kıta, 30 ülkeden 58 uzun ve kısa metraj film yer alıyor. Film ve Müzik festivali kapsamında yapılacak Ulusal Yarışma’da 2023 – 24 yapımı ve özgün müziğe sahip 9 film yarışacak. Uluslararası Yarışma’da ise müzik dünyasına odaklanan 19 ülkeden 9 film gösterilecek.

Ulusal Yarışma Filmleri

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Bir Orkestranın İzinde

Cem Karaca’nın Gözyaşları

Hoşçakal Taberiye

Kutsal İncirin Tohumu

Mavi Kaftan

Toprak