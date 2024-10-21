Peygamber’e Dokunmak Belgesel Filmine Görkemli Gala

Diyarbakır’da medfun olup Kur’an’da da adları geçen iki hak peygamber, Hz. Elyesa ve Hz. Zülkifl’in naaşlarının 1995 yılında gizli bir devlet operasyonuyla mezarlarından çıkartılıp başka bir yere nakledilmesini konu alan Peygamber’e Dokunmak belgeseli izleyicilerle buluştu. Ali Murat Güven’in yönettiği, yapımcılığını MFV Vakfı’nın üstlendiği 3 saatlik belgesel filmin gala gösterimi, İstanbul’da, Fatih Belediyesi’ne ait Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yapıldı. Filmin gösterimine, sinema, sanat ve ilâhiyat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Basın Bülteni

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Ali Murat Güven



Yaşar Karakulak



Süleyman Ragıp Yazıcılar

