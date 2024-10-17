Wicked Filminin Kamera Arkası Görüntüleri Paylaşıldı

Yönetmenliğini Jon M. Chu’nun üstlendiği müzikal film Wicked’in kamera arkası görüntüleri internet ortamında yayına verildi. Oz cadılarının muhteşem hikâyesi Wicked’da, Emmy, Grammy ve Tony ödüllü güçlü oyuncu Cynthia Erivo sıra dışı yeşil teni nedeniyle yanlış anlaşılan ve gerçek gücünü henüz keşfetmemiş genç bir kadın olan Elphaba rolünde; Grammy ödüllü, albümü iki milyondan fazla satan stüdyo sanatçısı ve küresel süperstar Ariana Grande, ayrıcalık ve hırsla bezenmiş, gerçek kalbini henüz keşfetmemiş popüler bir genç kadın olan Glinda rolünde yer alıyor. Wicked, 22 Kasım 2024 Cuma günü sinemalarımızda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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