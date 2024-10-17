Runar Runarsson’un yönettiği ve Elin Hall, Mikael Kaaber, Katla Njalsdottir ile Baldur Einarsson’in oynadığı Gün Doğarken (When the Light Breaks), 25 Ekim 2024’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Derin bir yasa boğulan Una, bir yandan duygularını tam ifade edemiyor, bir yandan da sakladığı sırla boğuşuyor. İzlanda’ya özgü uzun yaz günü boyunca Una aşk, dostluk, keder ve güzelliği yaşıyor. İki Kuş, Volkan, Yankılar gibi ergenlik ve büyüme öyküleriyle tanıdığımız Ranarsson, “Bu film, çelişkili duyguların arasının sıkışık olduğu, gülmenin ağlamaya dönüştüğü, güzelliğin kederle bir anda var olduğu kısacık bir zaman diliminde geçiyor.” diyor.