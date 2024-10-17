Gelin Takımı’nın Yakışıklı Oyuncusu Doğan Bayraktar: Evlilik İçin Hazır Hissetmiyorum

Gelin Takımı’nın yakışıklı oyuncusu Doğan Bayraktar, yeni rolü hakkında açıklamalarda bulundu. Filmde, evliliğe hazır olmayan bir spor hocası olan Görkem karakterini canlandıran Doğan Bayraktar, “Görkem, filmin damadı ama aslında damat olmaya hiç hazır değil. Çok eğlenceli bir proje oldu, adeta tatil gibiydi.” dedi. Kendi evlilik planlarına da değinen Bayraktar, karakteriyle benzer bir noktada olduğunu itiraf etti: “Evlilik benim için hayalini bile kurmadığım bir şey. Bunu düşündürecek, o duyguyu uyandıracak biri olmalı. Şu an kalbim boş ve bir kriterim yok. Hayatımda ‘Biz artık bu yola mı gidiyoruz?’ dedirten bir ilişki hiç yaşamadım. Şu an için evliliğe hazır değilim.” diye ilave etti.

Basın Bülteni

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Mehmet Günsür – Doğan Bayraktar



Doğan Bayraktar – Seda Bakan – Şebnem Bozoklu

