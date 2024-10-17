Büyük Heyecanla Beklenen Gladyatör II Filminin Yeni Karakter Afişleri Paylaşıldı

Yönetmenliğini Ridley Scott’un üstlendiği ve başrolünde Russell Crowe’un oynadığı 2000 yılı yapımı ünlü Gladyatör (Gladiator) filminin büyük heyecanla beklenen ikincisi, Gladyatör II (Gladiator II) filminin yeni karakter afişleri internet ortamında paylaşıldı ve yayına verildi. Yönetmenliğini yine ünlü yapımcı yönetmen Ridley Scott’un üstlendiği yeni filmin başrollerini Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph Quinn ve Fred Hechinger paylaşıyor. Gladyatör II (Gladiator II) Kasım 2024 tarihinde dünya sinemalarıyla birlikte UIP Filmcilik dağıtımıyla sinemalarımızda da vizyona girecek.

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