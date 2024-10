Altın Portakallar Sahiplerini Buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemacılar, seyirciler ve tüm katılımcılara film, hayal ve umut dolu bir hafta bırakarak veda etti. Kapanış ve ödül gecesinde Nadim Güç’ün yönettiği Mukadderat En İyi Film; yönetmenliğini üstlendiği Ayşe ile Necmi Sancak ise En İyi Yönetmen ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Mukadderat filmi En İyi Kadın Oyuncu (Nur Sürer) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Osman Sonant) ödüllerini de kazandı. Ayşe filmi ise En İyi Yönetmen Altın Portakalının yanı sıra kapanış ve ödül gecesinden En İyi İlk Film, En İyi Kadın Oyuncu (Binnur Kaya) ve Film-Yön En İyi Yönetmen ödülleriyle ayrılmış oldu.

Basın Bülteni

Ödüller:

En İyi Film: Mukadderat (Yapımcı: Rodi Kayım, Erdi Işık Yönetmen: Nadim Güç)



Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Gülizar (Belkıs Bayrak)



Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Ayşe (Necmi Sancak)



En İyi Yönetmen: Necmi Sancak (Ayşe)

Cahide Sonku Ödülü: Yağmur Ergül (Gülizar)

En İyi Senaryo: Ümit Ünal (Evcilik)



En İyi Görüntü Yönetmeni: Murat Has (Balinanın Bilgisi)

En İyi Müzik: Serkan Polat, Özgür Alper, Pınar Bayrak (Balinanın Bilgisi)

En İyi Kurgu: Melike Kasaplar (Fidan)

En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Aktan (Gülizar)

En İyi Kadın Oyuncu: Binnur Kaya (Ayşe), Nur Sürer (Mukadderat)



En İyi Erkek Oyuncu: Nejat İşler (Evcilik)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ayça Bingöl (Fidan)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Osman Sonant (Mukadderat)



Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Necmi Sancak (Ayşe)

Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü: Şahit (The Witness / Nadir Saeivar)



Uluslararası Yarışma En İyi Kadın Oyuncu: Vic Carmen Sonne (Şişli Kız – The Girl Eith The Needle)

Uluslararası Yarışma En İyi Erkek Oyuncu: Franklin Aro Huasco (Köpek Hırsızı – The Dog Thief)

Uluslararası Yarışma En İyi Yönetmen: Vinko Tomicic (Köpek Hırsızı – The Dog Thief)

Uluslararası Yarışma En İyi Film: Beni Sakın Bırakma (Don’t You Let Me Go)

En İyi Kısa Film: Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Cansu Baydar)

Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Mükemmel (Ece Dizdar)



En İyi Belgesel: Kadranı Olmayan Saat (Fatma Karakuş Kaçmaz)

Belgesel Jüri Özel Ödülü: Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler (Ali Kemal Pasiner)

En İyi Öğrenci Filmi: Sistem (Abdülhalim Erez / Maltepe Üniversitesi)



Öğrenci Filmi Jüri Özel Ödülü: Döngü (Ramazan Yakut / Kastamonu Üniversitesi)