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Mukadderat, 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Üç Ödül Birden Aldı

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61. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu akşam yapılan ödül töreniyle sona erdi. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çeken Mukadderat, Ferzan Özpetek’in başkanlığını yaptığı jüri tarafından Ulusal Uzun Metraj Yarışma bölümünde En İyi Film, Kadın Oyuncu ve Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerine layık görüldü. Mukadderat filminde Sultan karakterini canlandıran Nur Sürer En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü sinema kariyerinde büyük bir iz bırakan Yılmaz Güney’e adadı.

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