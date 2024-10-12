Altın Portakal’da Son Söyleşiler

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde sona gelindi. Bu gece ödül töreniyle veda edecek olan festivalde dün, film ekiplerinin son söyleşileri gerçekleşti. Dünkü söyleşilerden en unutulmazıysa Ulusal Yarışma filmlerinden Fidan’ınki oldu. AKM Aspendos Salonundaki gösterimin ardından film ekibi, seyircilerin sorularını cevapladı. Söyleşiye yönetmen Ayçıl Yeltan ile oyuncular Leyma Smyrna Cabas, Alican Yücesoy, Ayça Bingöl ve Göksel Kortay katıldı.

Basın Bülteni

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Balaban Filmi Söyleşisinden



Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler

Filmi Söyleşisinden



Bir Gün, 365 Saat Filmi Söyleşisinden



Büyük Kuşatma Filmi Söyleşisinden



Fidan Filmi Söyleşisinden



Gülizar Filmi Söyleşisinden



Şahit (The Witness) Filmi Söyleşisinden



Ulusal Kısa Film Yarışması Söyleşisinden

