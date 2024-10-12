Altın Portakal’da Son Söyleşiler

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde sona gelindi. Bu gece ödül töreniyle veda edecek olan festivalde dün, film ekiplerinin son söyleşileri gerçekleşti. Dünkü söyleşilerden en unutulmazıysa Ulusal Yarışma filmlerinden Fidan’ınki oldu. AKM Aspendos Salonundaki gösterimin ardından film ekibi, seyircilerin sorularını cevapladı. Söyleşiye yönetmen Ayçıl Yeltan ile oyuncular Leyma Smyrna Cabas, Alican Yücesoy, Ayça Bingöl ve Göksel Kortay katıldı.
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Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler
Filmi Söyleşisinden
Bir Gün, 365 Saat Filmi Söyleşisinden
Büyük Kuşatma Filmi Söyleşisinden
Fidan Filmi Söyleşisinden
Gülizar Filmi Söyleşisinden
Şahit (The Witness) Filmi Söyleşisinden