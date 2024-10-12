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Altın Portakal’da Son Söyleşiler

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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde sona gelindi. Bu gece ödül töreniyle veda edecek olan festivalde dün, film ekiplerinin son söyleşileri gerçekleşti. Dünkü söyleşilerden en unutulmazıysa Ulusal Yarışma filmlerinden Fidan’ınki oldu. AKM Aspendos Salonundaki gösterimin ardından film ekibi, seyircilerin sorularını cevapladı. Söyleşiye yönetmen Ayçıl Yeltan ile oyuncular Leyma Smyrna Cabas, Alican Yücesoy, Ayça Bingöl ve Göksel Kortay katıldı.

Balaban Filmi Söyleşisinden

Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler
Filmi Söyleşisinden

Bir Gün, 365 Saat Filmi Söyleşisinden

Büyük Kuşatma Filmi Söyleşisinden

Fidan Filmi Söyleşisinden

Gülizar Filmi Söyleşisinden

Şahit (The Witness) Filmi Söyleşisinden

Ulusal Kısa Film Yarışması Söyleşisinden

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