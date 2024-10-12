Elif Dağdeviren’in İlk Yönetmenlik Denemesi Umut Oyunu Galasını Altın Portakal’da Yaptı

Gazeteci, yapımcı, konuşmacı kimliğiyle tanınan Elif Dağdeviren, bu kez yönetmen kimliğiyle 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ağırlandı. Dağdeviren’in ilk yönetmenlik denemesi olan Umut Oyunu adlı kısa film, AKM Perge Salonu’nda ilk kez seyirci karşısına çıktı. Film sonrası gerçekleşen söyleyişiye ayrıca başrol oyuncularından İclal Aydın ve görüntü yönetmeni Önder Şengül katıldı. Senaryosu Sercan Sarıkaya’ya ait olan film gösteriminin ardından yönetmen Elif Dağdeviren ve filmin görüntü yönetmeni olup aynı zamanda da festivalin ana yarışmasında yönetmenliğini yaptığı filmle yer alan Önder Şengül seyircilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

Basın Bülteni

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Cansel Tuncer – İclal Aydın – Elif Dağdeviren – Deniz Yavuz



Önder Şengül – Deniz Yavuz – Elif Dağdeviren



Önder Şengül – Elif Dağdeviren



Önder Şengül – Elif Dağdeviren – İclal Aydın

