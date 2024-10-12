Altın Portakal Sinema Çalıştayı’nın Kapanış Toplantısında Sonuç Bildirgesi İlan Edilecek

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Sinema Çalıştayı kapanış toplantısı yarın saat 11:00’de Su Otel’de senaristler, yönetmenler, yapımcılar, akademisyenler, meslek örgütü ve bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek. Çalıştay düzenleme kurul başkanı Doç. Dr. Perihan Taş Öz ve Aydın Sayman’ın konuşmacı olacağı kapanış toplantısında, Çalıştay’da gerçekleşen 9 farklı çalışma odağı kapsamında ortak görüşleri içeren sonuç bildirgesi sinemamızın değerli oyuncusu Mehmet Aslantuğ tarafından okunacak. Çalıştay’ın sonuç bildirgeleri, dijital olarak ve matbu kopya halinde ilgili kurumlarla paylaşılacak.
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