Sinemanın Sorunlarına Çözüm, Sinema Çalıştayı’nda

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemanın güncel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla meslek örgütleri, dernekler, sendikalar ve sinema akademisyenlerini bir araya getiriyor. Festival kapsamındaki Sinema Çalıştayı’nda buluşacak katılımcılar, Türkiye’de sinemanın güncel sorunlarını farklı başlıklar altında ele alacak. 10 – 12 Ekim tarihlerinde Su Hotel’de gerçekleşecek Sinema Çalıştayı’nda sinema filmlerinin yaratım, yapım ve dağıtım sürecine ilişkin temel sorunlar toplam dokuz oturumda tartışılacak. Çalışma grupları, düzenlenecek oturumlarda ilgili başlıkları değerlendirerek bildirgeler hazırlayacak.

Basın Bülteni

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