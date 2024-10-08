Haberler

Altın Portakal’da Film Ekipleri Seyirciyle Buluştu

Yorum yapın

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, seyircilerle film ekiplerini bir araya getirerek sinema ruhunu beslemeye devam ediyor. Festival kapsamında 07 Ekim’de ilk buluşmalar yaşandı; belgeselden kısa filme, ilk filmden usta işi örneklere, yerli – yabancı dokuz yapım, ekiplerinin de katılımıyla seyirci karşısına çıktı. Festivalde 07 Ekim günü Ulusal Uzun Metraj Yarışması’ndan iki filmin, Mukadderat ve Hatırladığım Ağaçlar filmlerinin ekipleri seyirci karşısına çıktı.

Bildiğin Gibi Değil Filmi Söyleşisinden

Hatırladığım Ağaçlar Filmi Söyleşisinden

Kayıtsız Filmi Söyleşisinden

Mukadderat Filmi Söyleşisinden

Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir Filmi Söyleşisinden

Sesimi Duyan Var mı Filmi Söyleşisinden

Trakyalı Amazonlar Filmi Söyleşisinden

Yeşil Hudut Filmi Söyleşisinden

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir