Altın Portakal’da Film Ekipleri Seyirciyle Buluştu

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, seyircilerle film ekiplerini bir araya getirerek sinema ruhunu beslemeye devam ediyor. Festival kapsamında 07 Ekim’de ilk buluşmalar yaşandı; belgeselden kısa filme, ilk filmden usta işi örneklere, yerli – yabancı dokuz yapım, ekiplerinin de katılımıyla seyirci karşısına çıktı. Festivalde 07 Ekim günü Ulusal Uzun Metraj Yarışması’ndan iki filmin, Mukadderat ve Hatırladığım Ağaçlar filmlerinin ekipleri seyirci karşısına çıktı.

Basın Bülteni

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Bildiğin Gibi Değil Filmi Söyleşisinden



Hatırladığım Ağaçlar Filmi Söyleşisinden



Kayıtsız Filmi Söyleşisinden



Mukadderat Filmi Söyleşisinden



Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir Filmi Söyleşisinden



Sesimi Duyan Var mı Filmi Söyleşisinden



Trakyalı Amazonlar Filmi Söyleşisinden



Yeşil Hudut Filmi Söyleşisinden

