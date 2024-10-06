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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Coşku Dolu Bir Törenle Hikayemiz Birlikte Diyerek Başladı

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Türkiye’nin en köklü sinema şenliği, Antalya’da bir kez daha sinema ruhunu ateşledi. 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 05 Ekim’de geleneksel kortejle başladı. Sinema ve TV dünyasının sevilen isimleri, Antalya sokaklarında seyircilerinin sevgi ve hayranlık dolu coşkusuyla karşılandı. Korteje Salih Güney, Cihat Tamer, Gülsen Tuncer, Mehmet Özgür, Şahnaz Çakıralp, Kaan Çakır katıldı. Açılış gecesi ise Serhat Kılıç’ın muhteşem sahne gösterisiyle başladı.

Aras Bulut İynemli

Aras Bulut İynemli – Perihan Savaş

Emre Altuğ

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah – Aras Bulut İynemli

Gülsen Tuncer

Muhittin Böcek (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı) – Erdal Özyağcılar – Hulusi Şahin (Antalya Valisi)

Serhat Kılıç

Serhat Kılıç – Aras Bulut İynemli

Tuba Büyüküstün – Işıl Yücesoy

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