61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Coşku Dolu Bir Törenle Hikayemiz Birlikte Diyerek Başladı

Türkiye’nin en köklü sinema şenliği, Antalya’da bir kez daha sinema ruhunu ateşledi. 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 05 Ekim’de geleneksel kortejle başladı. Sinema ve TV dünyasının sevilen isimleri, Antalya sokaklarında seyircilerinin sevgi ve hayranlık dolu coşkusuyla karşılandı. Korteje Salih Güney, Cihat Tamer, Gülsen Tuncer, Mehmet Özgür, Şahnaz Çakıralp, Kaan Çakır katıldı. Açılış gecesi ise Serhat Kılıç’ın muhteşem sahne gösterisiyle başladı.

Basın Bülteni

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Aras Bulut İynemli



Aras Bulut İynemli – Perihan Savaş



Emre Altuğ



Farah Zeynep Abdullah



Farah Zeynep Abdullah – Aras Bulut İynemli



Gülsen Tuncer



Muhittin Böcek (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı) – Erdal Özyağcılar – Hulusi Şahin (Antalya Valisi)



Serhat Kılıç



Serhat Kılıç – Aras Bulut İynemli



Tuba Büyüküstün – Işıl Yücesoy

