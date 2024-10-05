İhsan Taş: Türk Sineması Yeşilçam’a Çok Şey Borçlu

20 Eylül’de vizyona giren ve gişede fırtına gibi eserek tüm rakiplerini geride bırakıp zirveye yerleşen Dedemin Gözyaşları filmi, Türk sinemasının gururu olmaya devam ediyor. Başrollerini Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Ali Kürşat Uzun, Cem Kılıç, Seda Tosun, Turgay Tanülkü ve Aliye Uzunatağan gibi birbirinden ünlü isimlerin paylaştığı Dedemin Gözyaşları tam 20 hafta sonra hafta sonu gişe listesinde zirveye yerleşen ilk yerli film olarak büyük bir başarıya imza attı. Türk sinemasının Yeşilçam’a çok şey borçlu olduğunu belirten filmin yapımcısı ve yönetmeni İhsan Taş, sinemamıza dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Basın Bülteni

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