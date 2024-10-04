Türkiye’nin Sinema Şöleni Hikâyemiz Birlikte Diyerek Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 61. kez sinemaseverlerin karşısında. 12 Ekim’e kadar Türk ve dünya sinemasının en yeni yapımlarını, beyazperdenin usta isimlerini sinemaseverlerle buluşturacak ve pek çok yan etkinlikle sinema ruhunu bir şölene dönüştürecek olan festival, 05 Ekim’de Antalyalılara ve tüm sinemaseverlere geleneksel kortejle selam verecek. Kırmızı halı töreninin ardından Cam Piramit’te, başarılı oyuncu Sedef Avcı’nın sunuculuğunu üstlendiği açılış töreniyle başlayan festivalin açılış gecesine Serhat Kılıç gösteri performansı ile renk katacak. Gecede usta sanatçılar Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem’e Onur Ödülü sunulurken genç oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli de Başarı Ödülleri’nin sahibi olacak. Törende Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı, yönetmen Ferzan Özpetek ile Ulusal Jüri Üyeleri de hazır bulunacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.