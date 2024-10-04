Türk Sinemasında Leydi Diana Zamanı, Leydi Di Bugünden İtibaren Sinemalarda

Yapımcılığını Ercan Saatçi ve Berkin Kaya’nın üstlendiği, başrollerinde Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Celil Nalçakan, Muharrem Türkseven ve Arif Pişkin gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Leydi Di filmi vizyona girdi ve sinemalardaki yerini aldı. Filmin yönetmenliğini Kamil Aydın üstlenirken, senaryosunu ise Suat Özkan ve Ali Can Yaraş birlikte kaleme aldı. Birbirinden ünlü isimleri sinema perdesine taşıyan filmin ana karakterlerinden biri efsanevi prenses Leydi Diana. Leydi Di Pavyonu’nda herkesin birbiri ile hesaplaştığı, her oyunun başka bir oyuna dahil olduğu eğlenceli komedi filmi Leydi Di bugünden itibaren sinemalarda seyircisi ile buluşuyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.