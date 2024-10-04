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Altın Portakal’da Hikâyemiz Birlikte, Geleneksel Kortej Antalya Caddelerinde

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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, yarım asrı deviren geleneği gururla sürdürüyor. Sinemamızın önde gelen isimleri, 05 Ekim saat 15:30’da başlayan Geleneksel Altın Portakal Korteji’nde, bir kez daha Antalyalılarla buluşarak görsel bir şölen yaşatacak. Her yıl Antalya caddelerini dolaşıp hayranı oldukları dev isimlerle seyircilerin sıcak buluşmalarına manzara olan kortej, 15:30’da Antalya Kültür Merkezi (AKM) önünden hareket edecek.

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