Kayıp Kamyon, 18 Ekim’de Sinemalarda

Yapımı Sinehane imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan’ın oturduğu Kayıp Kamyon samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikâyesini beyazperdeye taşıyor. 18 Ekim’de sinema salonlarındaki yerini alacak olan, hikâyesi Ercan Uçar’a ait Kayıp Kamyon’un senaryosunu Kamuran Süner ve Ekrem Arslan birlikte kaleme aldı. Filmin yayınlanan keyifli fragmanı seyircileri şimdiden yolculuğa ortak etti. Kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak bir anlatımla beyazperdeye getiren filmin kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı yer alıyor. Kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede – torunun hikâyesini anlatan filmde yol boyunca traji – komik olaylar yaşanırken iki farklı jenerasyonun çatışmalarıyla birlikte, birbirlerini anlama çabası da beyazperdeye yansıyacak.

Basın Bülteni

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