Altın Palmiye Ödülü’nün Sahibi Anora Filminin Türkçe Alt Yazılı Birinci Fragmanı ve İngilizce Afişi Paylaşıldı

Yönetmen Sean Baker’dan Mikey Madison’ın başrol oynadığı özel bir aşk hikâyesi. Başrollerinde Mikey Madison’a Mark Eydelshteyn, Yura Borisov ve Karren Karagulian’ın eşlik ettiği Anora’nın İngilizce afişi ve Türkçe altyazılı birinci fragmanı internet ortamında yayına verildi. 01 Kasım 2024 Cuma günü UIP Filmcilik dağıtımıyla sinemalarımızda gösterime girecek olan filmde Brooklyn’li genç bir seks işçisi olan Anora, yeni tanıştığı bir oligarkın oğluyla aniden evlendiğinde Külkedisi hikâyesi yaşama şansını yakalar. Haber Rusya’ya ulaştığında, oligarkın ailesi evliliği iptal ettirmek için New York’a doğru yola çıkınca Anora’nın güzel masalı tehlikeye girer.

Basın Bülteni

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