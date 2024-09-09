Kurt Adam Filminin Türkçe Alt Yazılı Birinci Fragmanı Paylaşıldı

Tüyler ürpertici modern canavar masalı Görünmez Adam filminin yaratıcıları Blumhouse yapımevi ve yazar – yönetmen Leigh Whannell’dan dehşet verici yeni bir kurt adam kâbusu Kurt Adam (Wolf Man) filmi sinemalarımıza geliyor. Yönetmenliğini Leigh Whannell’in üstlendiği ve Julia Garner, Christopher Abbott, Sam Jaeger ile Matilda Firth’in gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı filmin alt yazılı fragmanı internette yayına verildi.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.