Brian Taylor’un yönettiği ve Jefferson White, Joseph Marcell, Hannah Margetson ile Martin Bassindale’in oynadığı Hellboy: The Crooked Man, 06 Eylül 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hellboy ve çaylak bir BPRD ajanı, 1950’lerin kırsal Appalachia’sında mahsur kalır. Orada, cadıların musallat olduğu ve Hellboy’un geçmişiyle sorunlu bir bağlantısı olan yerel şeytan Crooked Man’in yönettiği küçük bir topluluk keşfederler. Bahsedilen kişi, 18. yüzyılda işlediği suçlardan dolayı asılan, ancak bölgenin yerleşik Şeytanı olarak cehennemden dönen cimri savaş vurguncusu Jeremiah Witkins’tir.