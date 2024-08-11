Gökçe Akçelik’i Kaybettik

Replikas adlı rock grubunun kurucularından, solist ve film müziği bestecisi Gökçe Akçelik, 11 Ağustos 2024 Pazar günü hayatını kaybetti. 1977 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Akçelik, 1993 yılında Barkın Engin ve Orçun Baştürk ile birlikte Replikas grubunu kurdu. Takva, Çoğunluk, Kümes ve Rüzgarda Salınan Nilüfer adlı sinema filmlerinin müziklerini yaptı. Akçelik’in cenazesi, 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü, Karacaahmet Şehitlik Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.