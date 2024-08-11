Mehmet Doğan’ı Kaybettik

Yapımcı ve senaryo yazarı Mehmet Doğan, 11 Ağustos 2024 Pazar günü hayatını kaybetti. Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Ankara’nın Kalecik ilçesinde 1947 yılında dünyaya geldi. SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu Radyo – TV Bölümü’nü başarıyla tamamladı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nde sözleşmeli film yapımcısı ve senaryo yazarı olarak çalıştı, Film Denetleme Kurulu üyeliği yaptı. Doğan’ın cenazesi, 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını mütteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.