İstanbul’un köylerinde, atölyeler ve film gösterimleri gerçekleştirecek Gezici Film Festivali’nin ilki 29 Temmuz – 04 Ağustos 2024 tarihleri arasında Beykoz’da başlıyor. Beykoz’da festival, sırasıyla Çengeldere, Cumhuriyet Köyü, Mahmutşevketpaşa, Gümüşsuyu, Çamlıbahçe, Çiftlik ve Elmalı köylerini gezecek. Açık havada düzenlenecek festivalin programında çocuklar için film gösterimleri, çeşitli atölyeler ve oyunlar yer alıyor. İstanbullular ilerleyen tarihlerde Şile, Tuzla, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri’nin köylerinde de İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenecek Gezici Film Festivali’ne katılma fırsatı yakalayacak.

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