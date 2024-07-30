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Gezici Film Festivali’nin İkincisi İstanbul’un Köylerinde Başladı

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Beyazperdeyi sinema salonlarından çıkartıp, İstanbul’un köylerine taşıyan İBB Kültür, tüm yaz boyunca sürecek Gezici Film Festivali’nin ikincisini Beykoz’da başlattı. Festivalde, çocuklara yıldızların altında film izleme keyfi sunulurken, bir yandan da onlar için oyun atölyesi ve kadın atölyeleri düzenlenecek. Her gün saat 18:00’de gerçekleşecek atölyelerinin ardından saat 19:00’da gösterimler başlayacak. Demokratik kültür anlayışı ile sanata erişimi herkes için eşitleyen, ve gezici etkinliklerle kültür – sanatı şehrin tüm noktalarına ulaştıran İBB Kültür’ün düzenlemiş olduğu Gezici Film Festivali programına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

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